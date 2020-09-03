سلطات ميدلت تشدد إجراءات مواجهة كورونا.. حظر التجول ليلا ورخصة التنقل إجبارية- التفاصيل

قررت السلطات المحلية في إقليم ميدلت، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية العاجلة لمواجهة تطورات الوضع الوبائي في الإقليم، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح قرار عاملي، بناء على توصيات اللجنة الإقليمية للأمن، التي اجتمعت لتدارس الوضعية الوبائية، أنه تقرر فرض رخصة تنقل استثنائية على الوافدين على الإقليم، والمغادرين منه، ومنع جميع التجمعات.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات قررت إغلاق المقاهي، والمطاعم، وجميع المحالات التجارية، والسويقات، والحدائق العمومية في الساعة الثامنة مساءً، وفتحها في الساعة السابعة صباحا.

وتقرر، أيضا، حسب القرار العاملي نفسه، فرض حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا، إلا للضرورة القصوى، على أن تتخذ في حق المخالفين العقوبات المنصوص عليها، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ، ابتداءً من يوم السبت 05 شتنبر في الساعة الثامنة ليلا.