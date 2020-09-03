شكرا لقرائتكم خبر عن 28 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

لقي 28 شخصاً مصرعهم وأصيب 34 آخرون بجروح جراء الحوادث التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة والسيول المصاحبة لها في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان اليوم أن معظم الضحايا سقطوا بحوادث الانهيارات الأرضية التي سببتها السيول، وانهيار المنازل والتعرض للماس الكهربائي في الإقليم.

وأضافت أن 110 منازل تعرضت لانهيارات جزئية، فيما انهار 13 منزلاً بشكل كامل، فضلاً عن تضرر الطرق والجسور والمرافق العامة.

من جهة أخرى أعلنت السلطات المحلية في إقليم خيبر بختونخواه حالة الطوارئ في المناطق القريبة من ضفاف نهري السند وسوات تحسباً لتعرضها لفيضانات عالية المستوى.