شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة : نسعى لتوفير 230 مليون جرعة لقاح كورونا لأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون اليوم الخميس إن منظمة الصحة العالمية تريد توفير 230 مليون جرعة أولية من أي لقاح لكوفيد-19 من أجل أفريقيا مع التأكيد على أن أي لقاح في مرحلة التطوير يجب أن يتم اختباره في القارة أيضا.

وتهدف الخطة العالمية لتوزيع اللقاح، والتي تعرف باسم كوفاكس، إلى المساعدة على الشراء والتوزيع العادل لملياري جرعة من اللقاحات التي تحصل على موافقة بحلول عام 2021.

وقال ريتشارد ميهيجو مدير البرنامج في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في أفريقيا خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "هذه ... (الدفعة الأولى) ستغطي 20 بالمئة من تعداد السكان الأفارقة، على أن تُعطى الأولوية في البداية لمن هم على الخطوط الأمامية، للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ثم تُوسع الدائرة لتشمل الفئات الضعيفة".

وتشمل الخطة تسعة لقاحات مرشحة لكوفيد-19 وتطبق مجموعة مختلفة من الأساليب التكنولوجية والعلمية. وبعضها في مرحلة التجارب السريرية الأخيرة وقد تتوفر بيانات بشأنها بحلول نهاية العام.