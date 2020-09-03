شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يكشف عن كارثة جديدة في مرفأ لبنان والان نبدء بالتفاصيل

قالت قيادة الجيش اللبناني أنه بناء على طلب من مفرزة جمارك مرفأ بيروت، قام فوج الهندسة في الجيش بالكشف على 4 مستوعبات في "بورة الحجز" التابعة للجمارك خارج المرفأ قرب المدخل رقم 9، فتبين أنها تحتوي على كمية من مادة نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كلغ، وتعمل وحدات من فوج الهندسة على معالجتها".

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