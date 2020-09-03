شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية ضد شركات مرتبطة بمبيعات بتروكيماويات إيرانية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الخزانة إنها فرضت العقوبات على ست شركات مقرها إيران والصين كما قالت وزارة الخارجية في بيان إنها فرضت أيضا عقوبات على خمس كيانات لمشاركتها في معاملات مرتبطة بصناعة النفط والبتروكيماويات في إيران. كما شملت عقوباتها ثلاثة أفراد.
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