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عقوبات أمريكية ضد شركات مرتبطة بمبيعات بتروكيماويات إيرانية

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة فرضت اليوم الخميس عقوبات على عدة شركات، متهمة إياها بتمكين شحن وبيع بتروكيماويات إيرانية.

وقالت الخزانة إنها فرضت العقوبات على ست شركات مقرها إيران والصين كما قالت وزارة الخارجية في بيان إنها فرضت أيضا عقوبات على خمس كيانات لمشاركتها في معاملات مرتبطة بصناعة النفط والبتروكيماويات في إيران. كما شملت عقوباتها ثلاثة أفراد.

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