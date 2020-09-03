عبوة تستهدف شاحنة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار

افاد مصدر امني، الخميس، بانفجار عبوة استهدفت شاحنة تابعة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة حمل كبيرة تابعة لشركة متعاقدة مع قوات التحالف لنقل المعدات اللوجستية في الطريق السريع بمحافظة ذي قار". وأضا المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لم يتم معرفة الخسائر حتى الان".

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