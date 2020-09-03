بالفيديو.. ميمي يسجل اول أهدافه في الموسم الجديد

رياضة 2020-09-03 | 17:58 4,039 مشاهدة سجل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، مهند علي "ميمي" اول أهدافه مع فريقه الجديد السيلية في دوري نجوم قطر. ويلعب السيلية امام ضيفه الريان في الجولة الأولى من المسابقة على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. ونجح ميمي بأن يضع بصمته بعدما سجل هدف فريق الأول في الدقيقة 28 بكرة أرضية قوية سكنت أسفل الزاوية اليمنى لحارس الريان. Advertisements وما تزال المباراة مستمرة، حيث تشير النتيجة الى تقدم السيلية 1-0. وانتقل ميمي لصفوف السيلية على سبيل الإعارة قادماً من مواطنه الدحيل.

المحرر: محمد خليل

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