الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد ايران تشمل 14 شخصية وكياناً بينها 3 في الإمارات

وتستهدف العقوبات الأمريكية، حسب موقع وزارة المالية للولايات المتحدة، الجديدة أطرافا تتعامل مع إيران في مجال الطاقة حيث تسهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية.
ومن بين الكيانات الـ11 التي تم فرض العقوبات عليها 3 شركات متمركزة في الإمارات، كما تشمل قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونغ كونغ و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني.
ومن بين الكيانات الـ11 التي تم فرض العقوبات عليها 3 شركات متمركزة في الإمارات، كما تشمل قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونغ كونغ و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني.
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