شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيب بوريل يندد بعدم احترام عملية وقف إطلاق النار في ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، إن عملية وقف إطلاق النار في ليبيا لم تحترم، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يبذل قصارى جهده لمنع بيع الأسلحة إلى ليبيا، ووأوضح: اطلقنا حملة لمنع تدفق الأسلحة، مؤكدا أن الأمم المتحدة هي المتحكمة فى تجارة السلاح برا وبحرا، واستطرد: حققنا بعض النجاحات وقد قمنا بتقديم الخدمات للأمم المتحدة وإرسال مجموعة من التقارير تشير لتدفق كميات من الأسلحة وننتظر قرارات الأمم المتحدة لاتخاذ قرار.

وأكد بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن الاتحاد الأوروبى يحاول تعزيز أواصر التعاون مع مصر فى عدة مجالات، منها حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يطرح بعض المخاوف من أوضاع حقوق الإنسان.

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وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مؤكدا أن الشعب المصرى وحده هو من يقرر مدى حقوقه في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان، مؤكدا أن القاهرة تتحدث عن ضرورة الحديث عن حقوق الإنسان المصري فى الإطار الشامل وعدم استيقاء معلومات عن مصر فى حقوق الإنسان من أطراف بعينها، موضحا أن مصر لديها بعض المشاغل حول حقوق الإنسان فى دول الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى التنسيق والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لخدمة مجتمعاتنا.