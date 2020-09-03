إسبانيا تسجل تراجعا مهما في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إليها منذ بداية السنة الجارية

أكدت وزارة الداخلية الإسبانية، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى إسبانيا عبر البحر تراجع، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري (ما بين يناير وغشت الماضيين)، بنسبة 18.7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسسها من عام 2019.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية، في تقرير تحت عنوان “الهجرة غير الشرعية من فاتح يناير إلى 31 غشت 2020″، نشرت مضامينه وسائل الإعلام المحلية، اليوم، أن 12 ألفا و532 من المهاجرين غير الشرعيين وصلوا إلى السواحل الإسبانية على متن قوارب، إلى غاية نهاية شهر غشت الماضي، مقابل 15 ألفا و 408 مهاجرين سريا، خلال الفترة نفسها من عام 2019، وهو ما يمثل انخفاضا بلغت نسبته 18.7 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد القوارب، التي وصلت إلى السواحل الإسبانية محملة بالمهاجرين غير الشرعيين، بلغ خلال الفترة نفسها 830 قاربا مقابل 604 قوارب، إلى حدود نهاية غشت من عام 2019، وهو ما مثل زيادة قدرت نسبتها بـ37.4 في المائة.

وتأتي الأرقام المذكورة لتؤكد المنحى التنازلي، الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى إسبانيا.