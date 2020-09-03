أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الخميس، إصابة 4 موظفين، يعملون في الدائرة الاستئنافية في تطوان.
وكشفت مصادر “اليوم 24″، أن الأمر يتعلق بقاض، ونائب وكيل الملك، وموظف آخر لدى المحكمة الابتدائية، وكذا موظفة في محكمة الاستئناف.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم إخضاع المصابين للحجر الصحي، وفق البروتوكول العلاجي المعمول به، لدى وزارة الصحة، فيما تم تعقيم مرافق المحكمتين المذكورتين، وإخضاع الموظفين للتحاليل المخبرية للكشف عن إصابتهم بالفيروس من عدمها.
وكان إقليم تطوان قد سجل، أمس الأربعاء، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا تصيب 4 موظفين بابتدائية واستئنافية تطوان.. بينهم قاض ونائب وكيل الملك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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