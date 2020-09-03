في آخر يوم للاختيار.. الأسر المغربية ترجح كفة التعليم الحضوري لأبنائها

في آخر يوم تفتح فيه المؤسسات التعليمية أبوابها، لاستقبال استمارات الأسر، لاختيار طريقة تعليم أبنائها، مع انطلاق الموسم الدراسي، سجلت المؤسسات التعليمية، اليوم الخميس، تزايد أعداد الأسر الراغبة في تدريس أبنائها حضوريا.

وأعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، اليوم الخميس، تزايد أعداد الأسر، التي ترغب في تعليم أطفالها حضوريا، مع انطلاق المسم الدراسي، المرتقب، الاثنين المقبل.

وحسب بلاغ المجلس الحكومي، المنعقد، اليوم، فإن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قدم إفادة حول الدخول المدرسي 2021-2020، أطلع فيها أعضاء المجلس على الاستعدادات الجارية للتحضير لهذا الدخول، بتنسيق مع السلطات المحلية، والصحية.

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واستعرض أمزازي تفعيل التنظيم التربوي، وإرساء البروتوكول الصحي، وكذا الاستعداد لاستقبال التلاميذ، ابتداء من يوم الاثنين 7 شتنبر الجاري، والبرمجة، التي تم وضعها.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير نفسه إلى أن نسبة الأسر، التي عبرت عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري تتجاوز 80 في المائة، إلى حدود صبيحة اليوم.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد دافع، أمس الأربعاء، عن اختيار وزارته التدريس عن بعد، والحضوري في انطلاقة الموسم الجاري، في ظل الجائحة، كما أكد أن وزارته ستضمن أمن تمدرس التلاميذ، واستمرار التدريس عن بعد.