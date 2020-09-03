"سلاح كيميائي روسي سمم نافالني".. تعرفوا علي تأثيره

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مادة "نوفيتشوك" السامة للأعصاب، التي أعلنت برلين أنها استخدمت لتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، هي سلاح كيميائي روسي بالغ الخطورة يصيب الجهاز العصبي، منعته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العام الماضي.

فما هو هذا السلاح؟

ابتكر علماء سوفيات مادة نوفيتشوك في سبعينات القرن الماضي وثمانيناته، خلال العقدين الاخيرين من الحرب الباردة بين الشرق والغرب. لكن الخبراء الغربيين لا يعرفون الكثير حول هذا السلاح الكيميائي شديد الْخَطَر.

وسبق أن استخدمت مادة نوفيتشوك، وهو اسم مجموعة تضم مواد سامة، عام 2018 لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبري في إنكلترا.

ونفى الكرملين في ذلك الوقت أي مسؤولية في التسميم وأثارت القضية أزمة دبلوماسية حادة.

وفي موقف مماثل، أكدت موسكو الخميس أنها لا ترى "أي مبرر" لاتهام الدولة الروسية بالوقوف خلف تسميم نافالني، داعية إلى عدم إطلاق "أحكام متسرعة".

تأثيره على جسم الإنسان

وغاز نوفيتشوك عامل مسمم للأعصاب على غرار مواد سامة معروفة بشكل أفضل مثل السارين أو "في اكس".

تستهدف هذه المواد إنزيم استيل كولين استريز الذي يلعب دورا حيويا فهي تحارب جزيئات استيل كولين التي تؤدي الى تقلص العضلات. وعندما يعيق عامل الأعصاب عمل هذا الإنزيم فإن الاستيل كولين يتراكم في الجسم ما يسبب خللا في الجهاز العصبي.

ونتيجة تأثير نوفيتشوك على الجهاز العصبي، يفقد الجسم السيطرة على العضلات ما يؤدي إلى تقلّصها ثم إلى الشلل والموت المحتمل اختناقا أو بالسكتة القلبية.

وأوضح اختصاصي السموم في معهد "كينغز كولدج" في لندن، البروفسور ريتشارد بارسونز، أن مواد نوفيتشوك "ثنائية"، أي إن "المواد التي تدخل في تركيبتها تنقل بشكل منفصل، ولا تكون عندها شديدة الْخَطَر، ثم يتم مزجها لتفعيل السمّ، فتكون بالغة السمية"، وفق ما أوردت الهيئة البريطانية "مركز الإعلام العلمي".

ونقلت الهيئة عن الخبير في جامعة نوتينغهام، د. واين كارتر، أنه يمكن استخدام السم "بالامتصاص عبر الجلد أو الاستنشاق أو البلع".

نوفيتشوك سلاح محظور

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وأدرجت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تشرين الثاني/نوفمبر مادة نوفيتشوك على قائمتها للمواد المحظورة، بموجب قرار اتخذته الدول الأعضاء الـ193 بالإجماع.

وكان ذلك أول تعديل لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية منذ دخولها حيز التنفيذ العام 1997.

يقضي أسلوب العلاج التقليدي في حال التسمم بغاز للأعصاب بضمان استقرار الوظائف الحيوية (التنفس وضربات القلب). وفي الوقت نفسه، حقن المصاب بمادة أتروبين لمحاربة آثار المادة على الجهاز العصبي.

هل يعالج المصاب به؟

تعطل مادة أتروبين لاقطات استيلكولين وذلك من أجل الحؤول دون تراكم تلك الجزئيات في الجهاز العصبي. وإذا نجح العلاج فإن الجسم قادر مع مرور الوقت على التخلص من المادة السامة وإعادة إنتاج الإنزيم الذي استهدفه.

لكن حتى في حال نجاة المصاب، فقد يحتفظ بتبعات دائمة.

وفي العام 2018، نجا سكريبال وابنته بعدما خضعا لعلاج كثيف، لكن امرأة تسكن في المنطقة توفيت بعدما استخدمت سائلا في قارورة عثر عليها رفيقها، ظنا منها أنها قارورة عطر.

ويعتقد المحققون أن القارورة استخدمت لنقل مادة نوفيتشوك من روسيا. وأدخل رفيقها المستشفى حيث تلقى علاجا لأسابيع ونجا من الموت.

وقال الدكتور واين كارتر "من المهم أن نحدد متى وأين تم التسميم، لنتثبت من أن المادة السامة لم تعد موجودة في المكان أو لم تنتشر".

وفي سالزبري، انتهت أعمال إزالة التلوث في مطلع 2019، بعد حوالى عام من تسميم سكريبال. وكان منزل العميل الروسي السابق الموقع الأخير من ضمن مجموعة من 12 موقعا تم تنظيفها بشكل دقيق لإزالة أي تلوث بالمادة السامة.

وكشف العالم الكيميائي الروسي، فيل ميرزايانوف، وجود مادة نوفيتشوك في مطلع التسعينيات. وبعدما عمل حوالى ثلاثين عاما في معهد بحوث الدولة في الكيمياء والتكنولوجيات العضوية، انتقل للعيش في الولايات المتحدة العام 1995.

وأكد لوكالة "فرانس برس" في آذار/مارس 2018 معلقا على قضية سكريبال أن "وحدهم الروس" طوروا هذه المواد السامة وهم "احتفظوا بها وما زالوا يحتفظون بها مخبأة".