تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غدا الجمعة

الخميس 3 سبتمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح يوم السبت، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.



الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:03 المد الثاني عند 02:33 والجزر الأول عند الساعة 08:36 الثاني عند الساعة 20:22.

بحر عمان: خفيف - متوسط. فيما سيحدث المد الأول عند 11:05 الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الاول عند الساعة 17:23 عند الساعة 05:14 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 30 75 10

دبي 42 31 70 15

الشارقة 44 30 70 15

عجمان 41 31 75 10

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أم القيوين 41 28 80 15

رأس الخيمة 42 29 70 20

الفجيرة 40 30 75 15

العين 43 29 55 10

ليوا 45 27 75 10

الرويس 41 29 80 20

السلع 42 30 75 25

دلما 40 31 85 35

طنب الكبرى 39 32 80 35

طنب الصغرى 39 32 80 35

أبو موسى 39 32 80 35