شكرا لقرائتكم خبر عن أديب : نسعى لتشكيل حكومة اخصائيين لتنفيذ الإصلاحات والان نبدء بالتفاصيل

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب اليوم الخميس عن رغبته بتشكيل حكومة اخصائيين من فريق عمل متجانس.

وقال أديب ، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم :" قناعتي ورغبتي بأن يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اخصائيين تسعى للعمل بسرعة وبشكل فاعل من أجل وضع الإصلاحات بأسرع وقت ممكن موضع التنفيذ".

وأضاف أنه وضع رئيس الجمهورية في أجواء المشاورات التي أجراها أمس مع النواب والكتل النيابية ، لافتا إلى أنه لمس من الجميع التعاون والرغبة في الإسراع في تشكيل الحكومة العتيدة من أجل مواجهة التحديات الداهمة وخاصةً تداعيات انفجار مرفأ بيروت والبدء بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

ورداً على سؤال قال أديب " نعمل لأن يكون هناك فريق عمل متجانس يعمل بأسرع وقت ممكن لتنفيذ هذه الإصلاحات ".