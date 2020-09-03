فتح الحدود يتصدر مطالب الاجتماعي الاستثنائي لوزراء خارجية الـ20

تعهد وزراء خارجية مجموعة العشرين، الخميس، بتعزيز التعاون الدولي استجابة لجائحة فيروس كورونا، مطالبين بفتح الحدود بين الدول للم شمل العائلات.



جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي غير المرئي، الخميس، لوزراء خارجية مجموعة العشرين في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، فإن وزراء خارجية المجموعة بحثوا سبل تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لحماية المواطنين.

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وأعرب الوزراء عن تعازيهم للخسائر الكبيرة في الأرواح والآثار المأسوية التي سببتها الجائحة، مشيرين إلى أهمية فتح الحدود ولم شمل العائلات وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي.

وفي الوقت نفسه، أشادوا بجهود العاملين في الصفوف الأمامية وتفانيهم من أجل الصحة والسلامة العامة.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية سيساعد على انتعاش اقتصاد دول المجموعة وازدهار شعوبها بما يمكن من التغلب على تلك الجائحة.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تترأس السعودية ولأول مرة رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام، وسط مجموعة من الملفات الشائكة لعل أبرزها جائحة كورونا.