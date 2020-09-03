صحيفة إماراتية تتحدث عن عودة الحياة بشكل تدريجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

أبو ظبي - الخليج 365

أفادت صحيفة " خليجية، "بعودة الحياة بشكل تدريجي، سواء بانتظام العمل في المؤسسات، وعودة الطلبة إلى مدارسهم، وارتياد الأسواق وحرية التنقل، لا تعني، بأي حال من الأحوال، أن فيروس كورونا قد اختفى، أو تراجعت إمكانية انتقال العدوى بين الأفراد، وإنما جاءت هذه القرارات لتوازن بين الحفاظ على صحة الناس، وتحريك عجلة الاقتصاد التي ينعكس أثرها على المجتمع بأكمله".



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وأضافت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365"، ما يبعث على الأسف هو استخفاف البعض بالتدابير الوقائية وأثرها الإيجابي في خفض نسبة انتقال العدوى، حتى بدأنا نشهد عدم الالتزام بأدوات الحماية مثل ارتداء الكمامة والقفازات واستخدام المعقمات، إضافة إلى عقد اللقاءات الجماعية دون مراعاة للتباعد الجسدي، فعدنا مجددا لنشهد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة منذ بداية شهر أغسطس الماضي".

واختتمت " الاتحاد " افتتاحيتها " بالقول : " الحكومة اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، وأعدت مصفوفات لإعادة تشغيل مختلف القطاعات، وتحرص في كل مرة، عبر الإحاطات الإعلامية ووسائل الإعلام، على تعريف المجتمع بمستوى تطور الوضع الوبائي، كونه شريكا أساسيا في محاصرة انتشار الفيروس، ولا يمكن الحفاظ على أي مكتسب أو إنجاز في هذا الإطار إذا لم يتعاون الجميع، فكل ما نحتاجه هو الوقت للانتهاء من اللقاح، والإعلان عن تجاوز العالم هذه الأزمة"