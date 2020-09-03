"كوشنير وبن شابات" يزوران جامع الشيخ زايد الكبير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، ومئير بن شابات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والوفدان المرافقان لهما، جامع الشيخ زايد الكبير ضمن زيارتهما الرسمية لدولة الإمارات.



وتجول مع أعضاء الوفدين الدكتور يوسف العبيدلي؛ مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر؛ المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

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