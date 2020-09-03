العراق يسجل 74 حالة وفاة و 4755 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 4755 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 247039 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 74 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 7275 حالة بعد تسجيل 74 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 187757 بعد تسجيل 3552 حالة شفاء اليوم أيضا.