1.25 مليار زائر لفيسبوك Watch.. وخطة لإضافة عدد أكبر من الفيديوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في بيان اليوم الخميس إن أكثر من 1.25 مليار شخص يزورون Watch كل شهر.

وكان فيسبوك أطلق Watch في 2018 لنشر الفيديوهات والتفاعل معها.

وقال فيسبوك في البيان إنه "خلال العامين الماضيين، شاهدنا نطاقاً متنوعاً من الشركاء الحريصين على تبني Watch، بدايةً من صناع المحتوى الخبراء أو المبتدأين، إلى الناشرين الذين يبحثون عن متابعين جدد عبر توزيع فيديوهات إخبارية، رياضية، وترفيهية يتم تحديثها باستمرار".

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وأضاف: "هؤلاء الشركاء نجحوا في التفاعل مع رواد فيسبوك البالغ عددهم 1.25 مليار شخص حيث خاطبوا مجتمعاتهم، ويقدموا محتوى جديد ومبتكر، إلى جانب بناء مصادر عوائد رقمية مكملة لنماذج أعمالهم، وذلك من خلال الإعلانات المضمنة داخل المحتوى، اشتراكات المعجبين، وغيرها".

وقال فيسبوك إنه قام العام الماضي بالإعلان عن عدد من الشراكات مع المؤسسات الإعلامية، صناع المحتوى، والناشرين عبر المنطقة، والذين يستخدمون Watch بصور مبتكرة لتقديم محتوى مكمل لإنتاجهم، ومنها الحلقات الرقمية الحصرية التالية after-shows لبرنامج The Masked Singer الذي تنتجه شركة ProSieben، والمسلسل البريطاني ‘Geordie More’ والمستوحى من شخصيات مسلسل Geordie Shore الشهير من إنتاج Viacom UK.

وأضاف أنه "كنتيجة للنجاح الذي نشهده في أوروبا، فإننا نواصل العمل مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية العالمية، والناشرين الرقميين، والاستوديوهات كي ندعم ابتكار أفكار برامج وأشكال Format جديدة على Watch".

وقال إنه "في الأشهر القادمة، وبالتعاون مع مجموعة من شركاء الصناعة، نتطلع قدماً إلى توسعة استثماراتنا عبر المنطقة عبر إضافة آلاف الفيديوهات الجديدة على المنصة، وبرامج ومسلسلات حصرية مكونة من عدة حلقات، إلى جانب استضافة محتوى يدعم برامجهم التي تعرض خارج منصاتنا بشكل تقليدي".