بدء العام الدراسي في "بؤرة كورونا الأولى" بالصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (بي بي سي):

عاد تلاميذ المدارس في مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء كورونا الأولى، إلى المدارس ورياض الأطفال بعد إغلاق دام لأشهر بسبب تفشي الفيروس.

واستأنف ما يقرب من 1.4 مليون طالب الدراسة، في حوالي 2800 روضة أطفال، ومدرسة ابتدائية، ومتوسطة في جميع أنحاء المدينة.

و سادت أجواء عاطفية مؤثرة الساعات الأولى لعودة التلاميذ حيث عبر الكثير من الأهالي عن خشيتهم من عودة جديدة للفيروس رغم الاجراءات الاحترازية و الوقائية التي اتخذت في المدارس بما فيها قياس درجة حرارة التلاميذ و التباعد.

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لكن يبقى التعليم عن بعد خيارا هاما بالنسبة للسلطات في ووهان حيث تم وضع خطط للعودة إلى التعليم الإلكتروني في حال ظهور حالات تفش جديدة لفيروس كورونا.

ونصحت السلطات الصينية الطلاب بوضع الكمامات في طريق ذهابهم، وعودتهم من مدارسهم، مع تفادي استقلال الحافلات، والقطارات العامة قدر الإمكان.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن ووهان شهدت 80 في المائة من الوفيات المرتبطة بكورونا في الصين، والبالغة 4600 حالة وفاة.