"البوري بـ 55 جنيه".. تراجع نسبي في أسعار الأسماك بأسواق دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:
شهدت أسعار الأسماك بأسواق دمياط، انخفاضًا نسبيًا اليوم الخميس، وسجل كيلو "البوري" عند ٥٥ جنيهًا "كبير" و٤٥ جنيهًا "متوسط"، و"الجران" ٤٦ جنيهًا وتراوح سعر "السهيلي" بين ٨٠ إلى ٩٠ جنيهًا، بحسب الحجم.
وبلغ سعر كيلو البلطي ٣٥ جنيهًا، والقاروص ١٢٠ جنيهًا و"البطارخ" ٦٥٠ جنيهًا و"السبيط" ٧٠ جنيهًا.
وبلغ سعر كيلو الهليلي ٨٠ جنيهًا، والسردين ٣٠ جنيهًا، والشبار الأخضر ٤٠ جنيهًا، ويجرى توفير خدمات أفران "الشوي" بأنواعه، بسعر ١٠ جنيهات للكيلو.
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