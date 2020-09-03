تراجع 3 قروش في البنك الأهلي.. أسعار الدولار تنخفض بنهاية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وانخفض سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنوك الأهلي المصري، ومصر إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

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وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي إلى 15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه البركة عند 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.