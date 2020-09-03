برلماني: التوسع في إنشاء الطرق الخضراء يمثل إنجازًا اقتصاديا وبيئيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أهمية الطرق الخضراء، موضحًا أن ميزانية الدولة تكبدت مليارات الجنيهات لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة الطرق، وسط مطالبات مواطنين برصف وتطوير وصيانة المزيد من الطرق التي تخدم المناطق الريفية والحضرية والتنموية الجديدة.

وأوضح "متولي"، في بيان، اليوم الخميس: هناك دول عربية بالفعل سابقة في تنفيذ الطرق الخضراء منها الإمارات، حيث يتم تجميع المخلفات الأسفلتية الناتجة عن إزالة الشوارع المؤقتة لإعادة تدويرها واستخدامها مجددا في استعمالات أخرى بمناطق قليلة الارتياد.

وأشار إلى أن تطبيق المشروع على أرض الواقع يمثل إنجازًا اقتصاديًا يوفر على ميزانية الدولة مبالغ كبيرة تصرفها كتكلفة إنشاء بعض الطرق قليلة الاستعمال، كما سيسهم في الحفاظ على البيئة من خلال الحد من استنزاف الموارد الأولية.

وأضاف النائب، أن الطرق الخضراء تمثل تغييرًا تدريجيًا في إدارة النفايات وإعادة تدويرها في مصر، وذلك عبر معالجة نفايات البناء والهدم، ما سيخفف العبء على الموارد الطبيعية من خلال تحويل هذه النفايات إلى منتج صالح، وتوفير ميزانية الدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، واستخدام جميع المخلفات المحلية بأنواعها، والحفاظ على البيئة نقية خالية من المخلفات.​