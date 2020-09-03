توفير التمويل المالي لـ 136 معلمًا ومعلمة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، أسماء المعلمين والمعلمات الذين شملهم قرار توفير التمويل المالي لدرجاتهم.
وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن عدد المعلمين والمعلمات الذين شملهم قرار التنظيم والإدارة بتوفير درجاتهم المالية بلغ 136 معلمًا ومعلمة تعاقد 2013.
وهنأ وكيل الوزارة المعلمين والمعلمات، مؤكدًا حرص المديرية على رعاية حقوق المعلمين ومواصلة واستكمال الجهود حتى حصول كل معلم على حقه في أقرب وقت.
وأكد وكيل الوزارة أن دعم محافظ جنوب سيناء للمديرية والعاملين بها، كان له هذا الأثر البارز لصيانة وحفظ حقوق المعلمين، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الجهود لرعاية وصون حقوق المعلمين الآخرين .
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