إصابة برلسكوني بفيروس كورونا

قال مكتب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني في بيان اليوم الأربعاء إن الاختبارات أثبتت إصابته بفيروس كورونا وهو الآن قيد العزل المنزلي.

وأضاف البيان أن برلسكوني (83 عاما) سيواصل العمل من منزله في أركوري بالقرب من ميلانو، وسيساهم في الحملات الانتخابية لمرشحي حزبه (إيطاليا..إلى الأمام) في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر.