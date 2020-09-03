منصة مدرستي الإلكترونية وتسجيل الدخول للطلبة والطالبات بالمملكة لبدء العام الدراسي 1442

نتابع معكم عبر موقعنا رابط منصة مدرستي الإلكترونية وخطوات تسجيل الدخول للطلبة والطالبات بعد بدء الدراسة في المملكة للعام الدراسي الجديد 1442، وذلك بعد أن أعلن وزير التعليم السعودي سير العملية التعليمية عن بُعد لمدة سبعة أسابيع، وتم إطلاق تلك المنصة التعليمية لتكون هي البديل للعمل داخل المُؤسسات التعليمية، في ظل الظروف التي تمر بها المملكة حاليًا. منصة مدرستي الإلكترونية يترقب الجميع معرفة كيفية الدخول على منصة مدرستي من خلال نظام نور التعليمي والذي تم اعتماد من قبل في المملكة لمُتابعة العملية التعليمية، حيث تم تجهيز فصول افتراضية للتعليم عن بُعد لتكون البديل الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية، لإتمام العملية التعليمية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار وباء

تم عودة جميع العاملين في المؤسسة التعليمية وتشمل المُعلمين لاستكمال المسيرة التعليمية لضمان عودتها بجودة عالية، حيث يتم العمل على أعمال التعقيم والتطهير في المدارس، وفيما يخص المناهج التعليمية، فأنه سوف يتم تحويلها إلى تعليم إلكتروني حفاظًا على الطلاب. في المملكة لمُتابعة العملية التعليمية، حيث تم تجهيز فصول افتراضية للتعليم عن بُعد لتكون البديل الإلكتروني داخل المؤسسات التعليمية، لإتمام العملية التعليمية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار وباء كورونا تم عودة جميع العاملين في المؤسسة التعليمية وتشمل المُعلمين لاستكمال المسيرة التعليمية لضمان عودتها بجودة عالية، حيث يتم العمل على أعمال التعقيم والتطهير في المدارس، وفيما يخص المناهج التعليمية، فأنه سوف يتم تحويلها إلى تعليم إلكتروني حفاظًا على الطلاب. منصة مدرستي نظام نور الإلكتروني يُعد هذا النظام من الأنظمة التعليمية التي لاقت نجاح كبير من قبل وزارة التعليم السعودية من أجل إنشاء فصول افتراضية بين الطالب والمعلم، حيث يهدف النظام إلى شرح المناهج وتوفير الكتب الدراسية والمناهج، والفيديوهات التعليمية والدورات، بالإضافة إلى إمكانية التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور بشكل إلكتروني بدون الخروج من التجمعات في المنازل. Advertisements خطوات تسجيل منصة مدرستي -يمكنك التعرف على خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرسة للتعرف "اضغط هنا" -يمكنك التعرف على خطوات تفعيل حساب منصة مدرسة للتعرف "اضغط هنا" -يمكنك التعرف على خطوات تحميل تطبيق توكلنا للتعرف "اضغط هنا"

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