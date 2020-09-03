الصين تُؤكد أهمية إبقاء قنوات اتصال مفتوحة بين بكين وواشنطن

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، أنه يجب على كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينهما في جميع الأوقات.



جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم، تعليقا على القيود التي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرضها على الدبلوماسيين الصينيين في الولايات المتحدة.

وقالت يينغ "إنه منذ أكتوبر من العام الماضي، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية باستمرار قيودا

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على عمل السفارة والقنصليات الصينية وموظفيها في الولايات المتحدة، بصورة تنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية، وتضر العلاقات الصينية الأمريكية والتبادلات الثنائية الطبيعية".

وأضافت أن العلاقات الصينية الأمريكية مهمة للبلدين والعالم، ويجب على كل من الصين والولايات المتحدة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة في جميع الأوقات، وستواصل السفارة والقنصليات الصينية في الولايات

المتحدة إجراء التبادلات الطبيعية مع جميع قطاعات المجتمع الأمريكي.

كما ستواصل الصين دعم التبادلات والتعاون الطبيعي بين جميع قطاعات المجتمع للبلدين".

وحول ما تردد بشأن تصريح "فيليب دافيدسن" قائد مقر قيادة المحيط الهادي والمحيط الهندي للقوات الأمريكية بأن الحزب الشيوعي الصيني يسعى إلى إقامة عالم تعتبر فيه القوة الصينية أهم من القوانين الدولية، واتهام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين بمخالفة اتفاقية قانون البحار للأمم المتحدة،، قالت يينغ:"إن العالم يرى بوضوح أن الولايات المتحدة هي التي تسعى إلى وضع قوتها فوق القوانين الدولية".