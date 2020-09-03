فلسطين تُسجل 596 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأضافت الكيلة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة،

وشفاء 612 حالة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.