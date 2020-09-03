رئيس لبنان يأمر بإصلاح منشآت متهالكة في مطار رفيق الحريري

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، وزارة الأشغال والنقل بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح منشآت متهالكة مخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، في ضوء المعلومات التي أظهرت أن حالتها تشكل خطرا على السلامة العامة.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية –في بيان لها اليوم – أن

"عون" طلب من وزير الأشغال والنقل بحكومة تصريف الأعمال ميشال نجار، إصلاح المنشآت ورفع الضرر الذي يمكن أن تسببه، إلى جانب الطلب من النائب العام القاضي غسان عويدات التحقيق في معلومات عن وجود جرائم إهدار للمال العام في تلك المنشآت بالمطار.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد تداولت أنباء مفادها أن منشآت تزويد الطائرات بالوقود في المطار، متهالكة وسبق وتسببت في تسرب الوقود على نحو أوقف عمل المطار لساعات، كما أن شبكات الكهرباء بتلك المنشآت متهالكة بدورها على نحو من شأنه أن يتسبب في وقوع كارثة انفجار على غرار ما تعرض له ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي.