روسيا: ندعم سيادة ووحدة أراضي بيلاروسيا

أكد ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، أن بلاده تدعم بالكامل سيادة واستقلالها وسلامة أراضي بيلاروسيا.
مينسك، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس: "أود التأكيد بشكل خاص على أن روسيا تدعم بشكل كامل سيادة بيلاروسيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية".
وقال رئيس الوزراء الروسي، خلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في
وأضاف " ميشوستين":" تعد بيلاروسيا بالنسبة لنا "بلد أم" أيضًا، والمقصود ليس فقط الروابط التاريخية واللغوية والروحية، ولكن أيضًا وجود مئات الآلاف أو الملايين من المواطنين، الذين هم في الواقع شعب واحد".
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