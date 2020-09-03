ليبيا تُسجل 617 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، تسجيل 617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 110 مصابين، في حين توفى أربعة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 15 ألفا و773 حالة، منها 13 ألفا و663 نشطة، وألف و856 متعافيا، بينما توفى

254 آخرون، منذ بدء انتشار الوبلاء في البلاد مارس الماضي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.