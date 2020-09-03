البرلمان العراقي: مُستعدون لتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية

أبدى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، استعداد البرلمان لدعم عمل اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية.
استقبل، رئيس اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية القاضي أمير البياتي".
وقال مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "الحلبوسي
وأضاف البيان أنه تم خلال المقابلة بحث السبل التي من شأنها تسهيل إنجاز معاملاتالمتضررين، وأهمية زيادة جهود اللجان المركزية والفرعية لتعويض المتضررين، ودعمها من خلال توفير الكوادر المهنية، مما يسهم في الإسراع بإنجاز المعاملات.
وأكد الحلبوسي، على ضرورة إنصاف المواطنين الذين فقدوا أملاكهم جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، متابعا أن مجلس النواب على استعداد لدعم عمل اللجنة وتذليل المعوقات التي تعترض عملها.
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