وزير الدفاع البريطاني: سلوك إيران يدعم الإرهاب عبر “حزب الله” والحوثيين

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آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 4:53 مساءً
وزير الدفاع البريطاني
أشار وزير الدفاع البريطاني بن والاس في تصريح لـ”العربية” إلى أن سلوك إيران يدعم الإرهاب عبر “حزب الله” والحوثيين، مؤكداً أن العلاقات السعودية البريطانية هي شراكة دفاعية متينة، ولا تقتصر على بيع الأسلحة.
ولفت والاس الى ان بريطانيا تساهم في أمن السعودية بوجه اعتداءات ميليشيات الحوثي، وستمنحها تراخيص دفاعية جديدة.
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