وزير الدفاع البريطاني: سلوك إيران يدعم الإرهاب عبر “حزب الله” والحوثيين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:18 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 3 - سبتمبر - 2020 4:53 مساءً

أشار وزير الدفاع البريطاني بن والاس في تصريح لـ”العربية” إلى أن سلوك إيران يدعم الإرهاب عبر “حزب الله” والحوثيين، مؤكداً أن العلاقات السعودية البريطانية هي شراكة دفاعية متينة، ولا تقتصر على بيع الأسلحة.

ولفت والاس الى ان بريطانيا تساهم في أمن السعودية بوجه اعتداءات ميليشيات الحوثي، وستمنحها تراخيص دفاعية جديدة.