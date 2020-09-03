- 1/2
- 2/2
جونسون بحث مع كوشنر في عمليّة السلام في الشرق الأوسط
التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، في لندن، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحثا في عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعدما انضم جونسون إلى اجتماع بين كوشنر ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.
وقال مكتب جونسون في رسالة بالبريد الإلكتروني: “انضم رئيس الوزراء لاجتماع بين وزير الخارجية ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر. ناقشوا عملية السلام في الشرق الأوسط”.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون بحث مع كوشنر في عمليّة السلام في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.