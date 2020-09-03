كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

جونسون بحث مع كوشنر في عمليّة السلام في الشرق الأوسط

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، في لندن، جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحثا في عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك بعدما انضم جونسون إلى اجتماع بين كوشنر ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وقال مكتب جونسون في رسالة بالبريد الإلكتروني: “انضم رئيس الوزراء لاجتماع بين وزير الخارجية ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر. ناقشوا عملية السلام في الشرق الأوسط”.