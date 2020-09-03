كتب هاني نصر العربي في الخميس 3 سبتمبر 2020 04:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اليونان: تركيا تفتعل المشكلات في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إن تركيا تفتعل المشكلات في المنطقة وتشكّل عاملا لعدم الاستقرار شرقي المتوسط.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن الحوار ليس ممكنا مع تركيا في ظل التهديدات ومحاولات الابتزاز والتحريض.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة اليونانية، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا إن لم تتوقف عن سياساتها التصعيدية.

وقد اتهمت اليونان، في وقت سابق، تركيا بمواصلة تصرفاتها الاستفزازية ورفض دعوات الحوار في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين الجارين على خلفية مطامع أنقرة في حقول نفط وغاز بالمياه الاقتصادية لأثينا .. وفق "العين الإخبارية".

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وقال بيان لوزارة الخارجية اليونانية إن أثينا ستواصل عقد الاتفاقات بشأن تعيين حدودها البحرية مع جميع دول المنطقة استنادا إلى القوانين الدولية.

وشدد البيان على أن أثينا لن يتم ابتزازها، وعلى تركيا الكف عن إثارة المتاعب وتقويض الاستقرار.

وأطلقت تركيا الشهر الماضي عملية استكشافية لحقول النفط والغاز شرق المتوسط وجددت مهمة أخرى في إجراء انتقده الاتحاد الأوروبي ودول إقليمية.

والإثنين أعلنت تركيا تمديد التنقيب غير القانوني للسفينة أوروتش رئيس حتى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري. وكان من المقرر سابقا أن يعمل حتى الأول من سبتمبر.