إطلاق عملية إنتاج لاختبار كورونا مغربي 100%.. ووزارة الصحة تطلب 100 ألف نسخة

أعلنت المؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي “MAScIR” أنها أطلقت عملية إنتاج على نطاق واسع لاختبار “Pcr”، الخاص بالشكف عن فيروس كورونا، وهو الاختبار، الذي تم تصميمه، وتصنيعه محليا بنسبة 100 في المائة.

وأكدت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تلقت طلبا أوليا، حجمه 100 ألف وحدة من “kit de diagnostic du Sars-CoV2/Covid-19″، الذي تتكلف شركة “MOLDIAG”، الناشئة بتصنيعه، وذلك بعدما حصل على موافقات بالمطابقة من مؤسسات وطنية، ودولية، مشيرة إلى أن قدرتها الإنتاجية تبلغ مليون اختبار شهريا.

وكانت المؤسسة قد أنشأت شركة “MOLDIAG”، التي انصبت جهودها على تطوير، وتصنيع اختبار “Pcr”، إذ تمكنت، نهاية شهر يونيو الماضي، من تصنيع دفعة أولية من 10 آلاف نسخة من هذا المنتوج المغربي الخالص.

وقالت المؤسسة نفسها إن الإبتكار الوطني المذكور سيمكن من تزويد المختبارت المغربية بأدوات تشخيصية بسعر تنافسي، ما سيزيد من جاهزيتها في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن هذا الاختبار قد خضع لسلسلة من عمليات التأكد من مطابقته للمعايير المرجعية في عدد من المراكز البيولويجية، والفيروسية على المستويين الوطني، والدولي، حيث حصل على مصادقة عدد منها، لاسيما مختبارت القوات المسلحة، والدرك المكي، وكذا معهد باستور في باريس.