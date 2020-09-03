شمال البلاد: تلوث أنهار والتحذير من السباحة فيها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارتا الصحة وحماية البيئة الإسرائيليتان اليوم، الخميس، أن نتائج فحوصات مخبرية لجراثيم، أجريت أمس، أظهرت أنه توجد في عينات أخِذت من عدد من الأنهر في شمال البلاد كميات من الجراثيم تتجاوز المسموح به، الأمر الذي يدل على تلوث المياه.

وحذرت الوزارتان في بيان، المتنزهين والمجالس المحلية والإقليمية في تلك المنطقة، وأشارت إلى أنه لم يعرف مصدر تلوث معروف وأن الدخول إلى هذه الأنهر قد يكون خطيرا.

وهذه الأنهر هي: الحاصباني، الأردن، الجلبون، المجرسة، وادي اليهودية، وادي حوا، وادي سلامة – البركة ومطحنة الدقيق.

وشدد البيان على أن السباحة في هذه الأنهر ستكون على مسؤولية المتنزهين.

وقالت الوزارتان أنهما ستتابعان جودة المياه في هذه الأنهر وستطلع الجمهور على نتائج فحوصات في القفترة المقبلة.