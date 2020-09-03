6.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.5 مليار درهم.



فقد شهدت الدائرة تسجيل 717 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم منها 136 مبايعة للأراضي بقيمة 761.91 مليون درهم و581 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 747.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 118 مليون درهم في منطقة ند الحمر تليها مبايعة بقيمة 96 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

Advertisements

وتصدرت منطقة ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 59 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 4.87 مليار درهم منها 147 رهن أراض بقيمة 4.69 مليار درهم و 173 رهن فلل وشقق بقيمة 188.01 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركاض بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة مليار درهم.

اما الهبات فقد شهدت تسجيل 52 هبة بقيمة 162.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الورقاء الأولى بقيمة 28 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 27 مليون درهم.