شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة البريطاني: سنتحرك بحزم لمواجهة ارتفاع الإصابات بـ "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن أجهزته الطبية تراقب بشدة واهتمام بالغ أي ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس " كورونا " المستجد .



وقال " إننا سنتحرك بحزم وقد نتخذ إجراءات أشد وسنفرض العزل مجددا في حال وجود أي مؤشرات حقيقة توكد ارتفاع الإصابات بالوباء".

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