شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون يبحث مع كوشنر عملية السلام بالشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، مع جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية السلام في الشرق الأوسط.

ووفق رويترز فإن جونسون انضم لاجتماع بين كوشنر ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في لندن. Advertisements ونقلت عن مكتب جونسون: "انضم رئيس الوزراء لاجتماع بين وزير الخارجية ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر. ناقشوا عملية السلام في الشرق الأوسط". وحركت الإمارات المياه الراكدة حول عملية السلام في الشرق الأوسط عبر معاهدة السلام مع إسرائيل التي كان أهم مخرجاتها وقف خطط الضم لأجزاء واسعة من الضفة كانت ستزيد الأمور في المنطقة تعقيدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يبحث مع كوشنر عملية السلام بالشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.