شكرا لقرائتكم بريطانيا: إيران تدعم الارهاب عبر حزب الله والحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس الخميس أن العلاقات السعودية البريطانية لا تقتصر على بيع الأسلحةK بل هي شراكة دفاعية متينة
كما اشار في تصريحات للعربية أن سلوك إيران يدعم الإرهاب عبر حزب الله والحوثيين.
إلى ذلك، قال "بريطانيا ستمنح السعودية تراخيص دفاعية جديدة"، مضيفاً ان بلاده تساهم في أمن السعودية بوجه اعتداءات ميليشيات الحوثي .
كما شدد على أن بريطانيا غير مهتمة بتعاون عسكري مع إيران ولا بيعها أسلحة.
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