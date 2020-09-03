شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأعلى للإعلام" تطالب بربط قضايا الأمن القومي بالتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة منى الحديدى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الأمن القومى يجب أن نوسع من مفهومه لدى الوسائل الإعلامية والمواطن، وأنه يجب أن يكون هناك ثقافة لدى الرأى العام، ويجب أن ترتبط معالجتنا للأمن القومى بالتنمية المستدامة التى هى الشاغل الرئيسى الآن.

وأضافت الحديدى خلال كلمة لها فى ورشة العمل التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، تحت عنوان: "الإعلام وقضايا الأمن القومى"، أنه يجب ربط ذلك بعلاقتها الخارجية بالدول الأخرى، مشيرة إلى أن العلم هو رمز لمصر و أن وضع العلم فى الوسيلة الإعلامية لابد أن يكون له شأن.

وكانت بدأت ورشة العمل التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ، تحت عنوان :" الإعلام و قضايا الأمن القومى"، أدار الورشة الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس .

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تعد الورشة ضمن سلسلة من الورشات التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة التحديات التي تواجه الإعلام و لترتيب البيت الإعلامي .

وأعد المجلس الأعلى للإعلام ورقة عمل تتضمن محاور النقاش ومن المنتظر أن تصدر توصيات حول قضايا الأمن القومى ووسائل تناولها فى وسائل الإعلام و ايجاد التوازن الضرورى بين حرية الإعلام و الحفاظ على مصالح الدولة الوطنية.

شارك فى الورشة ، الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام و المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين و عبد الرزاق توفيق رئيس تحرير الجمهورية و احمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق و عدد من الإعلاميين و اعضاء المجلس .