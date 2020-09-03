النائب جون طلعت يطالب برقابة صارمة على دور الأيتام وإجراء تقييم شامل للعاملين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الحوادث المتكررة التي تشهدها دور الأيتام من تجاوزات، وآخرها تحرش طباخ بأحد الفتيات مضيفا أن ذلك يستوجب رقابة صارمة وتدخلا عاجلا من وزارة التضامن للحفاظ على النزلاء، وشدد، في بيان له اليوم، على أهمية التركيز منذ البداية في اختيار العاملين في هذه الدور، وأهمها الكشف على مدى الاتزان النفسي والعقلي، قائلا: من يقومون بمثل هذه الأفعال سواء من يتحرشون من النزلاء أو تعذيبهم هم في الأساس مرضى نفسيين، لذا لابد من وجود اختبارات تقييم لكل العاملين في هذا القطاع. Advertisements وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجان متابعة دورية على هذه الدور والاستماع للنزلاء، وعمل تقييم شامل لجميع العاملين، مشددا على أهمية وجود حملات مفاجئة لمواجهة التجاوزات أولاً بأول حرصا على مصلحة المجتمع.

وكان قد كشف صبري عثمان، رئيس خط نجدة الطفل، إن فتاة تبلغ من العمر 21 عاما بدار "مبرة المرأة الجديدة" بمصر القديمة، تواصلت مع خط نجدة الطفل، يوم 27 أغسطس، للاستغاثة بسبب قيام طباخ بالدار بالتحرش بالفتيات، لافتا إلى أن الفتيات أبلغوا المشرفة عن الواقعة التى بدورها أبلغت مديرة الدار، التي قامت بطرده من الدار دون إبلاغ النيابة، مضيفا أنه تم إبلاغ النيابة العامة باستغاثة الطفلة التى تولت التحقيقات.

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