شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير "المصور" يؤكد مسئولية المؤسسات الإعلامية عن حماية الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور، إنه مثلما لدينا قوات مسلحة مهمتها حماية الأرض والحدود الجغرافية والداخلية المسئولة عن حماية الأمن الداخلى، فإن المؤسسات الإعلامية والصحفية مسئولة عن حماية الهوية المصرية والحدود الفكرية والثقافية.

و طالب أحمد أيوب خلال كلمة له فى ورشة العمل التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول الإعلام وقضايا الأمن القومى، بضرورة التوسع فى مثل هذه اللقاءات وتنويعها عمريًا ومهنيا، وأن تشمل أيضا الشباب فى تلك المؤسسات، والتنسيق بين الهيئات والنقابات المعنية بالإعلام والصحافة للوصول الى معايير للعمل المهنى والمسئولية المهنية الوطنية و قيام كل مؤسسة إعلامية ومطبوعة صحفية بممارسة دورها المنوط بها ثقافيا وسياسيا واجتماعيا.

وشدد أيوب على ضرورة العمل على اعادة تقديم قوى ناعمة مصرية فنية وثقافية وفكرية والآتفاق على محددات الأمن القومى فى الملفات المختلفة والتفرقة تماما بين الأمن القومى والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وبين الانتقاد لبعض المسئولين التنفيذينبن الذين يعتقدون ان انتقادهم تهديد للأمن القومى وتعظيم دور المؤسسات الصحفية والإعلامية على وسائل التواصل والإنترنت لان لديها رسالة لابد ان تصل بكل الوسائل والعمل على تحقيق التوعية المجتمعية بالملفات المختلفة التى تخص بناء الدولة وحماية المجتمع من المخاطر والتحديات التى تواجهه .

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وذكر أحمد أيوب أنه يجب توعية المصريين بالمخاطر التى تواجه الدولة مثل الاٍرهاب والمخططات التى تستهدف إسقاط الدولة ومهددات الأمن القومى وكيف يمكن ان يكون للمواطن دور فى حماية مجتمعه والتدريب لشباب الصحفيين والإعلاميين.