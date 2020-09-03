شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف أصبحت "الأسمرات" تحفة معمارية متكاملة بعد سنوات الإهمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، لتنفيذ مخطط متكامل لتطوير العشوائيات والعمل على خلو مصر من المناطق غير الآمنة ويأتى هذا التطوير ليس لرؤية عمرانية فقط ولكنها رؤية لحياة الإنسان المصرى.

وجاء ملف العشوائيات بمثابة تحد أمام الحكومة المصرية، واستهدف الحفاظ على المواطن المصرى، وإعطاءه حقه في معيشة حياة كريمة، بشكل أدمى في منطقة متوفر بها مختلف الخدمات.



حى الأسمرات

وكانت من بين هذه المناطق، مشروع حى الأسمرات والذى حول حياة الآلاف من الأسر التى كانت تسكن المناطق العشوائية والخطرة، من النقيض إلى النقيض، حيث انتقل سكانه من مناطق معدومة الخدمات وتهدد حياة قاطنيها، إلى حى به كافة الخدمات ويرفع من المستوى الإجتماعى لسكانه.

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ويأتى بالأسمرات 3 مشاريع للإسكان أخرهم الأسمرات 3، ويوفر 7440 وحدة سكنية، وكل سكان المناطق العشوائية تسلموا الوحدات مجهزة بالكامل بدون مقابل، وبنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيه شهريا.

ويأتى بالمدينة 18420 وحدة سكنية مجهزة بالكامل، وبها 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، وحديقة أطفال و حضانات ووحدات صحية وساحات انتظار سيارات، كما بها مسجدين وكنيسة ومخابز ألية، ومصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالى المنطقة، كما تم انشاء مدينة الأسمرات على مساحة 185 فدانا تقريبا، وتم تسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجار التسكين فى المرحلة الثالثة.

ووفر فرص عمل لسكان الحى بانشاء مصانع صديقة للبيئة بالمنطقة، كما تم تأهيل عدد كبير من شباب الحى وحصلوا على ميداليات فى الأنشطة الرياضية المختلفة، وتكلف مشروع الأسمرات 3 وحده تكلفة تصل لـ 1.8 مليار واستفاد منه هو فقط 7300 أسرة.