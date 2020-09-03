مجلس جهة الشمال يفند اتهامات حرمان أندية كرة القدم من الدعم: الجامعة الملكية من تتولى عملية التوزيع

فند مجلس جهة الشمال، أمس الأربعاء، اتهامات تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول حرمان بعض الفرق الرياضية في الجهة، من الدعم المخصص لأندية كرة القدم برسم 2019/2020.

وأكد المجلس، في بلاغه، أن الفرق، التي لم تستفد من منحة الموسم الرياضي المذكور؛ غير موجودة في اللائحة، التي توصل بها المجلس من طرف الجامعة برسم هذا الموسم؛ وبالتالي فإن مجلس الجهة لا يتحمل أية مسؤولية في هذا الموضوع.

وأضاف البلاغ نفسه، أن عملية تقسيم مبلغ الدعم المصادق عليه من طرف مجلس الجهة؛ تتم بواسطة ندوة الرؤساء؛ معتمدة في ذلك على اللوائح، التي يتوصل بها المجلس من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم؛ وفقا للجدول التصنيفي؛ لكل أنواع كرة القدم، وذلك بداية كل موسم رياضي.

وأوضح المصدر ذاته أن الجامعة الملكية لكرة القدم من تتولى توزيع مبلغ الدعم المحول إليها من طرف مجلس الجهة، بعد التوصل بجدول التقسيم، المعد من طرف ندوة الرؤساء.