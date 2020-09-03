الحكومة تصادق على إخراج اللجنة الوزارية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

بعد طول انتظار، أخرجت الحكومة اليوم، إلى الوجود، اللجنة لوزارية المكلفة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وصادقت الحكومة، اليوم الخميس، على المرسوم القاضي بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية‬ وكيفيات سيرها.

وعلق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في تغريدة على تويتر، على المصادقة على هذا المرسوم، بالقول، إن “هذه مرحلة مهمة في تطبيق القانون التنظيمي الخاص، بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.

يشار إلى أن القانون التنظيمي رقم 16-26، المتتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ينص في مادته 34، على إحداث لجنة وزارية دائمة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بمهام تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ذات النص التنظيمي، يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها، وطرق اشتغالها.