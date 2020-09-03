نجم عالمي يصاب وأسرته بكورونا

أصيب نجم السينما الأمريكية، دواين جونسون، الشهير باسم “ذي روك” بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حسبما أعلنه، أمس الأربعاء.

َوكشف “ذي روك” في فيديو، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، إصابته، وأسرته: “زوجتي لورن، وكذلك ابنتيَّ، وأنا، أجريت لنا فحوص جاءت نتيجتها إيجابية”.

وأضاف الممثل العالمي: “كان ذلك من أصعب الأمور، التي كان علينا كعائلة أن نواجهها، لكنني سعيد أن أقول لكم إننا بخير، ولم نعد في مرحلة نقل العدوى، ونحن والحمد لله في صحة جيدة”.

وأوضح “ذي روك” أن العدوى انتقلت إلى عائلته من أصدقاء مقربين.

ونصح نجم بوليود جمهوره بالحيطة والحذز، وقال: “ضعوا الكمامات، وعززوا جهازكم المناعي بالفيتامينات، ومضادات الأكسدة”.