الصحافي الفلسطيني المقيم في المغرب محمود معروف في ذمة الله

توفي صباح اليوم الخميس، الصحافي الفلسطيني، المقيم في المغرب، محمود معروف، والذي كان مديرا لمكتب صحيفة القدس العربي في الرباط.

وعبر حسابها في فايسبوك، أعلنت رشى معروف عن وفاة والدها، كما نعاه عدد من زملائه الصحافيين، وأصدقائه.

Advertisements

ويعتبر معروف من أبرز الصحافيين الأجانب العاملين في المغرب، كما كانت تربطه علاقة وطيدة بقطاع واسع من المثقفين المغاربة، وعموم المناصرين للقضية الفلسطينية.

وعمل الزميل معروف الذي يقيم في المغرب منذ 40 عاما، في العديد من المنابر الإعلامية العربية كمراسل، مثل مجلة الحوادث، إلى أن استقر مديرا لمكتب صحيفة “القدس العربي” طوال الثلاثين عاما الماضية.

وكان الراحل على صلات طيبة، بالوسطين السياسي والإعلامي المغربي.